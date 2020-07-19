Haber Giriş: Kaynak: DHA
Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Küçükçekmece ilesinde bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da bulutlu havaya rağmen yüzlerce kişi Menekşe Plajı'na akın etti.
Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve ağaç altlarında piknik yaptı.
Plajı dolduran yüzlerce kişiden bazıları sosyal mesafe kuralına uyarken, bazıları da kurala aldırış etmedi.
Etiketler: Menekşe Plajı İstanbul sıcak hafta sonu tatiliSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 17:24
Sıradaki Haber
Elazığ'da hava sıcaklığı 47 dereceye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz