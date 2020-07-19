İstanbul'da bulutlu havaya rağmen yüzlerce kişi Menekşe Plajı'na akın etti.

Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve ağaç altlarında piknik yaptı.

Plajı dolduran yüzlerce kişiden bazıları sosyal mesafe kuralına uyarken, bazıları da kurala aldırış etmedi.