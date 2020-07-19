Haber Giriş: Kaynak: DHA
Trabzon'da 6 katlı apartmanda yangın: Bina boşaltıldı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatih Mahallesi Çiğdem Sokak’ta bulunan 6 katlı Fazilet Apartmanı'nın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.
Alevleri görenler, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.
Yangın itfaiyenin yaklaşık 40 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Trabzon yangın çatı yangını itfaiyeSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 17:16
Sıradaki Haber
Isparta'da seyir halindeki araç yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz