Haber Giriş: Kaynak: AA
Ormanlık alanda define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Kestel ilçesinde define aramak için ormanlık alanda izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Kestel Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Turan Mahallesi Ballıkaya mevkisinde define aramak için izinsiz kazı yapan kişiler bulunduğu bilgisi üzerine olay yerine gitti.
Suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazıda kullanılan aletlere ise el konuldu.
Define arayan kişilerin, jandarmayı fark etmeyip kazıya devam etmesi kameralara yansıdı.
Sıradaki Haber
Düğün konvoyunda makas atan 7 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz