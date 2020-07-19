Haber Giriş: Kaynak: AA
Elektrik panosundaki yangın otomobile sıçradı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik trafosundaki çıkan yangın otomobile sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi Papatya Sokak üzerindeki elektrik trafosunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevlerin sıçradığı park halindeki 47 NB 361 plakalı otomobilde yanmaya başladı.
[Fotoğraf: AA]
Durumu fark eden mahalle sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Etiketler: Mardin elektrik trafosu yangın otomobil yangınıSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 18:21
Sıradaki Haber
Tarladaki gölete düşen çocuk boğuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz