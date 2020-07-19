Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Silivri'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Silivri'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu İstanbul istikameti Silivri gişeleri mevkiinde saat 16.30 sıralarında Zekai D. yönetimindeki araç kontrolünü kaybederek takla attı.
Bariyerlere çarparak duran araçta bulunan Zekai D., Döndü D. ve Buğra D. yaralandı. Kazada 21 yaşındaki Şevval D. olay yerinde yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: İstanbul trafik KazasıSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 19:08
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