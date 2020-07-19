Haber Giriş: Kaynak: AA
Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekibi kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Songül Aslan'ın kafası, Muradiye Mahallesi'ndeki evlerinde pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı.
Çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayan ailesi, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekibi kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: şanlıurfa demir korkuluk songül aslanSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 21:20
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