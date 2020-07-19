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Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürdürülüyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Etiketler: son dakika Siirt terör operasyonuSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 21:38
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