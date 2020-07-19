Haber Giriş: Kaynak: İHA
Elazığ'da ambulans ile pikap çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’da ambulans ile pikabın çarpıştığı kazada, 3’ü sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Elazığ-Keban karayolunun 10. kilometresinde, İ.G. idaresindeki pikap ile N.A. yönetimindeki ambulans çarpıştı.
Kazada 3’ü sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Elazığ ambulans pikap trafik KazasıSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 22:41
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