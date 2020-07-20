Haber Giriş: Kaynak: AA
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Alper Onur idaresindeki otomobil, merkeze bağlı Yuva köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Onur ile araçtaki Ali Oruç ve Miraç Koç yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Miraç Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılarında da hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Aksaray trafik Kazası şarampolSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 00:45
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