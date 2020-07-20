Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıkların, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Güneş çarpmasına dikkat

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan’da 39, Iğdır’da 40, Ağrı'da 36, Erzurum'da 35, Kars'ta 34 ve Ardahan'da 32 derece olması öngörülüyor.

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.