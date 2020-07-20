Haber Giriş: Kaynak: İHA
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak
[Fotoğraf: İHA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacak. Yetkililer, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.
Rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıkların, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Güneş çarpmasına dikkat
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan’da 39, Iğdır’da 40, Ağrı'da 36, Erzurum'da 35, Kars'ta 34 ve Ardahan'da 32 derece olması öngörülüyor.
Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.
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