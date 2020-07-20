Haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapanların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sürdürülüyor.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu.

Durdurulan yolcu minibüsünde; yolcu konumunda bulunan (S.P.) ait koliler üzerinde yaptıkları aramada, toplam 63 bin 830 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

S.P. isimli yolcu hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 186. ve 193. Maddelerinden işlem yapıldı.