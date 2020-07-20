Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van’da kaçakçılara operasyon: 63 bin 830 adet tıbbi ilaç ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan yolcu minibüsündeki bir koliden 63 bin 830 adet tıbbi ilaç çıktı. Yolcu hakkında işlem başlatıldı.
Haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapanların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sürdürülüyor.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu.
Durdurulan yolcu minibüsünde; yolcu konumunda bulunan (S.P.) ait koliler üzerinde yaptıkları aramada, toplam 63 bin 830 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.
S.P. isimli yolcu hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 186. ve 193. Maddelerinden işlem yapıldı.
Etiketler: yolcu minibüsü Van tıbbi ilaçSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:57
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