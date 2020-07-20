Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da akaryakıt kaçakçılığında 3 gözaltı
Adana'da polisin düzenlediği akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu'nun Pozantı ilçesi yakınında akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını belirledi.
Bölgeye giden ekipler, bir dinlenme tesisinin arka bölümünde 3 şüpheliyi kamyonetten kamyona kaçak akaryakıt aktardıkları sırada yakaladı.
Operasyonda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Adana akaryakıt kaçakçılığı kaçak akaryakıtSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:07
Son Haberler
- 10:28
- 10:27
- 09:57
- 09:56
- 10:09
Sıradaki Haber
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 603 bin hap ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz