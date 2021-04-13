Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin Türkiye'yle havayolu iletişimini 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu.

"Bu durum Türk turizmi için bir entübe olur"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, kararla ilgili olarak "Bu haberi aldıktan sonra turizmciler olarak hayal kırıklığına uğradık. Çünkü Rus pazarı Türkiye için çok önemli. Rus pazarı, neredeyse ülke turizmimizin yüzde 50'sini oluşturuyor. Rus uçuşlarının 1 Haziran'a kadar kapanması demek, sezonun 1 Haziran'da başlaması demektir. Bu durum Türk turizmi için bir entübe olur. Dilerim alınacak yeni kararlarla bu turizm 1 Haziran'dan daha önce açılır" dedi.

"Rus pazarının 1 Haziran'a kadar yok olması üzücü"

Rusya'dan gelen turist sayısının 2019 yılında 7 milyon olduğunu ifade eden Demir, "Neredeyse Antalya'daki otellerin yüzde 80'inin dolması demektir. Rus pazarı, Alman pazarının bile önünde bir pazardır. Bu pazarın 1 Haziran'a kadar yok olması demek, gerçekten üzücü. 2021 yılı turizminin geçen yıldan daha olacağını düşünmüştük ama irademiz dışında alınan bu kararlar, Türk turizmini hayal kırıklığına uğratmış durumda" dedi. Ümitlerini kaybetmediklerini de söyleyen Demir, "Ben ramazan ayında alınan tedbirlerle birlikte sayıların düşeceğini ve sezonun geçen yılın daha da üstünde değerlerle açılacağını ümit ediyorum. Turizm sektöründe çalışan kişilerin aşılanması da müşterilere güven verecektir. Aşının bir an önce uygulanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Bu durum yat turizmine de yansıdı"

Çeşme'de bir marinanın genel müdürü Can Akaltan ise şu ifadeleri kullandı:

"Rus turistlerin ülkemize ilgisi her geçen gün ilgisi artıyordu. Bu durum yat turizmine de yansıdı. Geçen yıl bir önceki yıla göre ülkemize gelen Rus tekne sayısında yüzde 30'luk artış olmuştu. Özellikle lüks yat turizminde Rusların ülkemize büyük bir ilgisi var. Bu sene uçuşların kısıtlanması bunu etkileyecektir. Yine de önümüzdeki günlerde vaka sayıları azaldığında bu kısıtlamanın kaldırılacağına inanıyorum."