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Türkiye
AA 24.07.2024 19:11

Rize'de çay hasadı yapan 2 kişinin üstüne yıldırım düştü

Rize’de çay bahçesinde hasat yapan 2 kişinin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Rize'de çay hasadı yapan 2 kişinin üstüne yıldırım düştü

Merkeze bağlı Kambursırt Mahallesi'nde, çay tarımı ile uğraşan kimliği henüz belirlenemeyen Afgan uyruklu kişi ile Evren K'nin yakınına yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulunmasının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Afgan uyruklu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Evren K. ise Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afgan uyruklu kişinin üzerinde kimliği olmadığı ve kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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