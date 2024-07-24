Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.07.2024 18:42

Osmaniye'de sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, bir iş merkezinin çatısı uçtu.

Osmaniye'de sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı evlerin giriş katları ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açan yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanakla başlayan şiddetli rüzgarda, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 5 katlı iş merkezinin çatısı uçtu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bulvar ulaşıma kapandı

Devrilen ağaçların park halindeki 2 otomobile zarar verdiği bulvar, ulaşıma kapatıldı.

Belediye ekipleri, sağanak ve rüzgardan etkilenen yerlerde temizlik çalışması başlattı.

Osmaniye Valisi incelemelerde bulundu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluşan Cebeli Bereket Konteyner Çarşısı'nda incelemede bulundu.

İş yerleri zarar gören esnafla görüşen Vali Yılmaz, oluşan zararın giderilmesi için çalışmalara hemen başlanacağını belirtti.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, "Yaklaşık bir saat önce Osmaniye'mizde maalesef çok güçlü bir fırtına ve yağmur çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine, konteyner çarşımızdaki birçok iş yerinin çatısının uçmasına yol açtı. Ama biz devlet olarak buradayız, vatandaşlarımızın yanındayız. Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Bizim için önemli olan bu. Bunların hepsini Allah'ın izniyle en kısa sürede yerine getiririz" diye konuştu.

ETİKETLER
Osmaniye Sağanak
Sıradaki Haber
Akustik dinleme tekniğiyle 2 milyon 650 bin metreküp su israfı önlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü için mesaj
20:22
Yayaya yol verdi, zincirleme kaza oldu
20:10
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
20:06
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan KPSS'ye yönelik itirazlara ilişkin açıklama
19:48
Birleşik Görev Kuvveti komuta görevi 7'nci kez Türkiye'ye verildi
19:25
İstanbul'da 48 yıllık binanın balkonu çöktü: Apartman boşaltıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı
FOTO FOKUS
Köpek saldırısından kaçarken ölen kızın babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Köpek saldırısından kaçarken ölen kızın babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ