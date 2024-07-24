Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.07.2024 18:28

Akustik dinleme tekniğiyle 2 milyon 650 bin metreküp su israfı önlendi

Sakarya'da akustik dinleme işlemi sayesinde 7 ayda 2 milyon 650 bin metreküp suyun boşa akmasının önüne geçildi.

Akustik dinleme tekniğiyle 2 milyon 650 bin metreküp su israfı önlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, rutin olarak sürdürdüğü akustik dinleme çalışmalarıyla 16 ilçede 668 mahallenin altyapısını kontrol ediyor.

Dinleme esnasında tespit edilen ancak suyun asfalt yüzeyine çıkmadığı durumlarda arızalar anında ekiplere bildiriliyor.

Ekiplerin onardığı hatlar sayesinde su kayıpları engellenirken, kesintilere ve basınç kaybına yol açan altyapı hatları da güçlendiriliyor.

Akustik dinleme çalışmalarıyla bu yıl 935 arızaya anında müdahale edilerek 2 milyon 650 bin metreküp suyun israf olmasının önüne geçildi.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Köpek saldırısından kaçarken ölen kızın babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü için mesaj
20:22
Yayaya yol verdi, zincirleme kaza oldu
20:10
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
20:06
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan KPSS'ye yönelik itirazlara ilişkin açıklama
19:48
Birleşik Görev Kuvveti komuta görevi 7'nci kez Türkiye'ye verildi
19:25
İstanbul'da 48 yıllık binanın balkonu çöktü: Apartman boşaltıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı
FOTO FOKUS
Köpek saldırısından kaçarken ölen kızın babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Köpek saldırısından kaçarken ölen kızın babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ