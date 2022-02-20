Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de aynı aileden 9 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüsle mücadele 2 yıla yakın zamandır devam ederken, salgın can almaya devam ediyor. Rize'de 15 ay içinde bir aileden 9 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Babasını, abisini, iki halasını ve 4 kuzenini, 15 ay içinde belli aralıklarla COVID-19'dan kaybeden evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya, şubat ayı başında hastalığa yakalandı.
Yalçınkaya, COVID-19'un ağır seyretmesi nedeniyle 4 Şubat'ta Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Durumu ağırlaşan Yalçınkaya, entübe edildiği hastanede yaşamını yitirdi.
Yalçınkaya, yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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