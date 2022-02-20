Babasını, abisini, iki halasını ve 4 kuzenini, 15 ay içinde belli aralıklarla COVID-19'dan kaybeden evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya, şubat ayı başında hastalığa yakalandı.

Yalçınkaya, COVID-19'un ağır seyretmesi nedeniyle 4 Şubat'ta Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan Yalçınkaya, entübe edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Yalçınkaya, yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.