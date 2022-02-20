Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 19:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gelin ile damadın etrafında drift yapan sürücü tehlike saçtı
Antalya'nın Kepez ilçesinde evlenen gelin ile damat, düğün aracından inip kavşakta beklemeye başladı. Bu sırada gelin ile damadın yanına gelen bir otomobil, genç çiftin etrafında drift yaptı. O anlar kameraya yansıdı.
Sütçüler Mahallesi'nde seyreden düğün konvoyundaki araçlar kavşağa geldiklerinde durdu.
Otomobilden inen gelin ile damat, kavşakta beklemeye başladı. Bir süre sonra konvoyun arasından geldiği tahmin edilen bir otomobil, gelin ile damadın etrafında drift yaptı.
Evlenen çiftin arkadaşları da o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.
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