Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
G.K'nın kullandığı otomobil, Yayla Mahallesi Marthayıtlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki K.K., M.K., M.M.K., E.N.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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