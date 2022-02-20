Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da silahlı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde köpek besleme tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Seyrantepe Mahallesi'nde, M.Ş. ile M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.Ş. kendi imkanlarıyla M.Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavilerinin ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli M.Ş. ile M.Ç, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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