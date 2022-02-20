Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 16:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da park halindeki 14 otomobili soydular
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da park halindeki 14 araçtan hırsızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un farklı mahallelerinde 14 ayrı otomobilde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerin peşine düştü.
Güvenlik kameralarını inceleyerek suçluların araçların plakasını belirleyen ekipler, kısa sürede hırsızların kimliklerini tespit etti.
Farklı ilçelerde de 12 farklı hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıkan S.Y. ve B.Y., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin çeşitli suç kayıtları olduğu öğrenildi.
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