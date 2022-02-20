Manisa'da sülfürik asit taşıyan K.A. idaresindeki tanker, karşı yönden gelen A.Y.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tanker yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobildeki yolcular Ö.Y., A.İ.Y., ve A.Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tankerde uyarı yazısı takılı değildi

İlk belirlemelere göre tehlikeli madde taşıyan tankerden sızıntı tespit edilmedi. Olayla ilgili teknik inceleme yapmak üzere AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Bölgede tedbir amaçlı kireçleme çalışması yapılırken, tanker sürücüsüne araçta "tehlikeli araç" uyarı yazısı takılı olmadığı gerekçesiyle ceza uygulandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.