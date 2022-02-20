Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 17:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Karabük'te heyelan: 9 ev boşaltıldı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'de meydana gelen heyelan nedeniyle 9 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 9 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle 9 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği, köyün elektriğinin de kestirildiği duyuruldu.
Evleri tahliye edilen vatandaşlar, geceyi akrabalarının evlerinde geçiriyor.
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