Birlik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Her iki apartmanın üst katlarında oturanlar dairelerini terk ederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kalp masajıyla hayata döndü

Yangını söndüren ekipler, bir dairede mahsur kalan kediyi kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Dumandan etkilendiği anlaşılan ''Pıtır'' isimli kedinin sahibi Murat Şahin, bu sırada gözyaşı döktü.

"Kedim kurtuldu ya başka bir şey istemiyorum"

Murat Şahin, ''Ev yansın önemli değil, kedim kurtuldu ya başka bir şey istemiyorum. Ona bir şey olsaydı çok üzülürdüm. Evde yaklaşık bir saat mahsur kaldı. Kedimi itfaiye ekipleri kurtardı. Allah onlardan razı olsun'' dedi.

İki binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.