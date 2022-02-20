Çekmeköy'den Ümraniye istikametine seyreden 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı, bir araçta ise yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaza sonrası yanan aracı müdahale ederek söndürdü.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Meryem ve annesi Fatma Çalışkan'ı ambulanslarla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Doktorların müdahale ettiği yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Şile otoyolu Ümraniye istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Trafik polislerinin kaza yerindeki çalışmaları sonrası araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

"Araçtan indiğimde bir otomobil yanıyordu"

Kazaya karışan sürücülerden Kadir Mavi, "Trafik yavaşlamıştı. Arkadan bir ses duydum. Bir kaç saniye sonra hızlı bir şekilde bize araç vurdu. Araçtan indiğimde bir otomobil yanıyordu. Dumanlar çıkıyordu. Arkamızdaki otomobilde iki kadın yaralıydı" dedi.