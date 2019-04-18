Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildi.

Buna göre kamu çalışanları 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.

Böylece hafta sonları ile birleşen Ramazan Bayramı tatili toplam 9 güne çıkmış oldu. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak. Ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullanabilecekler.

Kaynak: TRT Haber