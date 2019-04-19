Bursa İznik'e bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan 7 kişi, kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalmışlardı.

AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma ve Spor Derneği (BAKUT), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonucu 7 kişi kuyudan çıkarıldı.

İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Mümin S. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

4 kişiye gözaltı

Bölgede dedektörlerle gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini tespit etti.

Öte yandan kuyuya inen kişileri gözleyen ve daha sonra kaçtıkları belirlenen İ.T, T.C, H.A ve kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA, TRT Haber