Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 16 Nisan Salı günü Şişli'de düzenlenen siyasi mitinge katılan bir grup tarafından kız yurduna bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi verilerek, "Provokasyon olduğu çok açık olan bu saldırıyı gerçekleştiren şahısların gerekli cezayı alması için tüm hukuki yolların sonuna kadar kullanılacağını ve benzer olayların tekerrürüne meydan vermemek için konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.

TÜRGEV'den yapılan açıklamada, vakfın kurulduğu günden bu yana tarihini, değerlerini ve kendini bilen, araştıran, sorgulayan, öğrenen, üreten, ufku açık gençler yetiştirmeyi kendisine düstur edindiği belirtilerek, aynı inançla ve kararlılıkla çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Vakfın, Türkiye tarihinin yaklaşık çeyrek yüzyılına damga vurduğu anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yurtdışında dil eğitimleri ya da lisans üstü eğitimlerine katkı sağladığı donanımlı gençleri ve alternatif eğitim metotlarıyla geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacak pırıl pırıl çocuklarıyla eğitime adanmış büyük bir çınardır. Türkiye'de toplumumuzun huzuruna, birliğine ve geleceğine yönelik algı oluşturma çabası ve bu yöndeki saldırılar son günlerde üzücü bir boyutta devam etmektedir. Son olarak, 16 Nisan 2019 tarihinde Şişli ilçesinde düzenlenmiş olan siyasi mitinge katılan bir grup tarafından Kız Yurdumuza çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelerek kendini geliştirmek, bu ülkeye ve insanına hizmet etmek için eğitim almak amacındaki evlatlarımızı hedef alan sözlü tahkir ve tacizde bulunan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Provokasyon olduğu çok açık olan bu saldırıyı gerçekleştiren şahısların gerekli cezayı alması için tüm hukuki yolların sonuna kadar kullanılacağını ve benzer olayların tekerrürüne meydan vermemek için konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Kaynak: AA