Ege Denizi depremlerle sarsılıyor. Uzmanlar, Ege ve Akdeniz kıyıları için tsunami uyarısı yapıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Helen Yayı etkisinde özellikle 7'den büyük bir deprem geliştiğinde Antalya'dan Çanakkale'ye kadar uzanan kıyılarımızda tsunami tehlikesi yaşanabilir" uyarısında bulundu.

'Helen Yayı, büyük depremlere neden olabilir'

Helen Yayı, 1600 kilometre uzunluğunda bir levha sınır fayı.

Türkiye'nin güneyindeki Afrika, kuzeyindeki ise Anadolu levhasının sınırını oluşturuyor.

Sözbilir, levha sınır faylarının büyük ölçekli depremleri üreten faylar olduğunu belirterek, "7,5- 8 büyüklüğünde hatta daha büyük depremlere neden olabilirler" dedi.

"Tsunami riskine karşı önlem alınmalı"

Tarihte Helen Yayı ve onun etkilediği fayların yarattığı depremlerde tsunami etkisi gözlendi. Bu nedenle, Ege kıyılarında tsunami riskine karşı önlem alınması gerekiyor.

Sözbilir, "Deprem olduktan ne kadar süre sonra gelecek tsunami bunu insanlara bildirmek. Cep telefonlarına bu bilgiyi aktarmak için çalışmalar yapılması gerekiyor. O bilgi geldiğinde kişiye nereye gideceğini de söylemek gerekiyor" dedi.

Uzmanlara göre, kıyılarda erken uyarı sistemine de katkı sağlayacak tsunami modelleme çalışmalarının yaygınlaştırılması lazım.

