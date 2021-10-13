Aksu Mahallesi sahilinde incelemelerde bulunan CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, eski çöp depolama alanı yanındaki çukurda ölü köpeklerin olduğunu fark etti.

Bunun üzerine Bektaş, polis, belediye ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından içerisinde çöp poşetleri ve 10 ölü köpeğin bulunduğu çukuru toprakla kapattı.

Köpek ölümlerine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

"Takipçisi olacağız"

Köpeklerin ölümüne tepki gösteren Bektaş, "Kim tarafından nasıl yapıldığını bilmiyoruz; zehirlenerek mi ya da doğal ölüm mü? Yetkilere bilgi verdik, konunun takipçisi olacağız. Yakışmayan bir görüntü. Haber verdik, buraya apar topar gelindi, kepçe ile çukur kapatıldı. Eğer bu itlaf şeklinde toplu bir kıyım ise yanlış, hayvan haklarına aykırı. Eğer doğal ölümler sonucu ise buranın dezenfekte edilip, kireçlenmesi gerekirdi" dedi.