Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül-10 Ekim arasında kentin çeşitli cadde, sokak, kafe, restoran önlerinde araçlarını park etmek isteyen sürücüleri rahatsız ederek, haksız kazanç sağlayan korsan otopark ve valelere yönelik denetim yapıldı.

Denetimler sonucu, 134 kişiye Kabahatler Kanununca çevreyi rahatsız etmekten 46 bin 104 lira idari para cezası uygulandı.

Bu kişilerden 99'unun uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma gibi birçok suç kaydının bulunduğu anlatılan açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"İş yeri sahiplerinin vale adı altında kayıt dışı personel çalıştırmamalarını, vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve araçlarını tanımadıkları kişilere vermemelerini önemle hatırlatırız. Bu tür olaylarla karşılaşmanız durumunda 112 Acil Çağrı Merkezini arayın veya en yakın kolluk birimine müracaat edin."