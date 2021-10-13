Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, Karadeniz'de bu sezon hamsinin erken gelmesiyle bolluk yaşandığını söyledi.

Hamsinin birkaç gündür bol miktarda avlandığını belirten Tuncer, "Bu sene istenilen düzeyde palamut olmadı. Şu anda denizde hamsi bolluğu yaşanıyor. Dolayısıyla balıkçılarımız da hamsi avı yapıyor" dedi.

Sezon başında 40 lira olan hamsi 10 liraya düştü

Balıkçıların palamuttan umudunu kestiğini ifade eden Tuncer, "Deniz suyu sıcaklığı biraz düştü, hamsi avı arttı. Sezon başında 40 liradan satılan hamsi, en son 20 liraya kadar düşmüştü. Şu anda 10 lira olan hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.

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Tezgahlarda balık fiyatları

Öte yandan, tezgahlarda barbunya ve zargananın kilogramı 40, çinekop 50, lüfer 110, mezgit 25, istavrit 15, palamudun ise tanesi 40 liradan satışa sunuluyor.