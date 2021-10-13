Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da yolcu seçerken yakalanan taksicilere ceza yağdı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Taksilere binen sivil trafik polisleri tarafından kurallara uymayan sürücüler tespit edildi. Yolcu seçtikleri gerekçesiyle 3 taksi sürücünün aracı bağlanarak otoparka götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Sivil trafik polisleri, bindikleri taksilerde kurallara uymayan şoförleri denetim noktasında durdurdu. Polis ekiplerinin, kendilerini almayan taksi sürücülerini de ihbar ettikleri denetimde, taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.
[Fotoğraf: DHA]
Yolcu seçenlerin araçları otoparka çekildi
Denetim kapsamında toplam 3 taksi sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 314 TL ve emniyet kemeri takmamaktan 144 TL para cezası kesildi.
Öte yandan 3 taksi sürücüsüne, yolcu seçtikleri gerekçesiyle bin 339 TL ceza yazıldı 3 taksi bağlanarak, otoparka çekildi.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 15:11
- 15:11
- 15:10
- 15:06
- 15:11
Sıradaki Haber
Kocaeli'de tırlara gizlenen 107 kilogram eroin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz