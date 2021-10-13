Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sebebiyle meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu.

Sel felaketi sebebi ile Kastamonu’da 72 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ev ve iş yeri de yıkıldı. Sel sebebiyle, çaylardan sürüklenen otomobiller, ev eşyaları, ağaçlar, tomruklar Karadeniz’e sürüklendi.

Deniz kahverengiye büründü

Dere yataklarında birçok alanda çalışma olması sebebi ile aylardır, çamurlu bir şekilde akan dereler Karadeniz'i kahverengine bürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Denizin çamurla kaplanması ve selin sürüklediği tonlarca eşya, otomobil ve ağaçların deniz dibinde kalması sebebiyle balıkçılar, 1,5 aydır “Vira Bismillah” diyemedi.

Balıkçıların denize açılamaması fiyatları artırdı

Denizlerde av sezonunun başlamasına rağmen denize açılamayan balıkçılar, mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Balıkçıların denize açılamaması, kentte balık fiyatlarını da yükseltti.

[Fotoğraf: İHA]