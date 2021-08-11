Kastamonu’da dün akşam başlayan sağanak Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde etkili oldu.



Küre’ye metrekareye 198 kilogram (mm), Pınarbaşı’na 167 kilogram, Azdavay’a 145 kilogram, İnebolu’ya 123 kilogram, Abana’ya 122 kilogram, Bozkurt’a 117 kilogram yağış düştü.



Çalışmalara Çorum, Amasya, Düzce ve Zonguldak’tan AFAD ekipleri sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir helikopter havadan kurtarmaya destek veriyor.

Kastamonu genelinde 137 köye elektrik verilemiyor.



Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşanıyor.

Yağışın etkili olduğu ilçede, üzerinde HES kurulu olan Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle taşkın yaşandı. İlçede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışma yürütüyor.

Taşkın anı kamerada

İçede sel nedeniyle ulaşımda da sorun yaşanıyor. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede önlem alan ekipler geçişe izin vermiyor.

Bozkurt ilçesinden taşkın anını gösteren çarpıcı görüntüler geldi. Taşan çayın suları caddelerde çağladı. Onlarca araç sürüklendi. O anlar kameralara yansıdı.

Azdavay'da da dere taştı

Kastamonu Valisi Avni Çakır da Azdavay ilçe merkezinden geçen derenin taştığını belirtti:

"İlçe merkezinde su basması söz konusu oldu. Şu an ilçeye 10 kilometre kala dönmek zorunda kaldık. Çünkü yolda göçmeler var, geçemedik. Karayolları ekiplerimiz yol açmaya çalışıyorlar. 1-2 saat içeresinde ulaşacağımızı ümit ediyoruz" dedi.

Azdavay ilçesi Kopuk mevkisinde de kara yolunun çökmesi nedeniyle yolda kalan araçların içindeki sürücüler mahsur kaldı.

Sürücüleri AFAD ekipleri suda güçlükle ilerleyerek kurtardı. Bölgede AFAD ile UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Karayolları ve Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.