Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris'te AFAD Koordinasyon merkezinde gazetecilere açıklama yaptı.

"Köyceğiz'de yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık"

Bakanı Pakdemirli'nin konuşmasının satır başları şöyle;

Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz. Yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yangınlardan etkilenen arıcılara da kovan desteğini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz. https://t.co/a2Sblh7zOd pic.twitter.com/U8PuPs6zwc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 11, 2021

Burdur Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var. Yangından zarar gören her köye ve mahalleye özel entegre tarımsal kalkınma projeleri hazırlanıyor. Yangınlardan etkilenen bal üreticilerine kovan desteği ile yüzde 100 destek sağlayacağız.

"Afetten etkilenenlerin elektrik faturalarını 3 ay süreyle erteliyoruz"

Yeniköy Termik Santrali'nin ilk ünitesinin çalışmaya başladığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de şunları kaydetti;

Hemen hemen bir kaç yer dışında kontrol altına alınmamış yangın yok. Kemerköy Termik Santrali'nde birinci ünite devreye alınmıştı. İkinci üniteyi hafta başı devreye alacağız. Yeniköy Termik Santrali'nin bu sabah saat 06.30 itibarıyla ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız. Yatağan'da da bir santralimiz vardı. Yangın santrol bölgesine gelmeden kontrol altına alındığı için burada herhangi bir risk söz konusu değil.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve iş yerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini üç ay süreyle erteliyoruz. https://t.co/a2Sblh7zOd pic.twitter.com/VgBwM9fgG7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 11, 2021

Muğla'da herhangi bir elektrik kesintisi söz konusu değil. Afetten etkilenenlerin elektrik faturalarını 3 ay süreyle erteliyoruz.