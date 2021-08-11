Ankara'da Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık ise bu karara itiraz etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan'ın ölümüyle ilgili 2. şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Y.G. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

2 zanlı tutuklandı

Aynı suçlama ile aranan diğer zanlı M.A. ise tekrar gözaltına alındı.

Eda Nur Kaplan soruşturmasında şüpheli sayısı 3'e çıktı. Olay gecesi odada olduğu belirlenen A. K. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

Eda Nur Kaplan soruşturmasında şüpheliler Y. G. ile M. A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Şüpheli A. K. adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.