Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 08:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Bakan Koca, açıklama yapacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Saat 16.30'da başlayacak toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.
Bakan Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden açıklama yapacak.
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