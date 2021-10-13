Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polis ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda operasyon düzenlendi.

Durdurulan iki tırda narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile yapılan aramada, dorse çatı iskeleti içerisine gizlenen 477 paket halinde 107 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Şehidimiz Fethi Sekin'in katillerinden birinin daha yakalandığı güne denk gelen operasyona şehidimizin adını verdik. Ruhu şad olsun."