Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trakya için "kuvvetli yağış" uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesi için yarından itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.
Yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek.
Trakya'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Tekirdağ’ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Pazar gününe kadar devam edecek
Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ da cuma ve cumartesi günleri kuvvetli olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların pazar günü, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Etiketler: Sağanak Meteoroloji
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