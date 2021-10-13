Sarp ve ormanlık araziye yıldırım düştü. Kızılçam ormanları alevlere teslim oldu.

Antalya'da dün başlayan orman yangını 24 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası gece boyu alevlere teslim oldu.

Bir gün önce başlayan yangın akşam saatlerinde havadan müdahale ile bastırıldı.

Ancak kara ulaşımı olmayan araziye yer ekipleri müdahalede zorlandı. Havanın kararmasıyla da helikopterlerin müdahalesi durdu.

[Fotoğraf: AA]

Sarp arazi müdahaleyi güçleştirdi

Alevler rüzgarın etkisiyle tekrar yükseldi. Gece boyu karadan müdahale etmek için orman ekipleri çabaladı. Günün ilk ışıkları ile de hava müdahalesi tekrar başladı.

8 helikopter, 1 uçak ile 20 arazöz alevlerle mücadele etti. Bölgenin sarp yapısı müdahaleyi güçleştirse de alev savaşçıları tüm güçleriyle yangınla mücadele etti.

Kara ekipleri üç farklı noktadan 1'er buçuk kilometrelik hortumlar çekerek söndürme çalışmalarına destek verdi.

[Fotoğraf: İHA]

7 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Yaklaşık 24 saat süren mücadele sonuç verdi. Üçoluk Yaylası mevkiindeki yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yapılan tüm müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Bölgede soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

[Fotoğraf: İHA]