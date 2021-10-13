Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 15:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de bir depoda 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de polis ekipleri tarafından depoya düzenlenen baskında 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.
Baskında 4 ton sahte etil alkol ile içki yapımında kullanılan çeşitli sıvı katkı maddeleri ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alınırken, haklarında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapılacak.
Etiketler: Çanakkale Sahte Alkol
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