Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pozantı-Ankara otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Pozantı-Ankara otoyolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde çarpıştı.
Kazada, Nurettin Koçyiğit yaşamını yitirdi, aynı aileden Zekiye, Nuray, Binali ve Ferit Koçyiğit ile diğer araçta bulunan Ayşe, Muhammed ve Mehmet Cengiz Gergin yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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