Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Poyraz etkisini kaybetti, deniz ulaşımı normale döndü
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarındaki şilep ve tankerler rotalarına devam etti. Havanın dinmesiyle balıkçılarda ağ atmak üzere denize açıldı.
Bölgede 2 gündür süren ve hızı zaman zaman 45 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.
[Fotoğraf: AA]
Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların zorunlu paydosunun sona erdiğini, balıkçıların denize açılarak balık avcılığına devam edeceğini söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ulaşım
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