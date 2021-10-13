Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da midibüs devrildi: 12 polis yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüs devrildi. İlk belirleme göre 12 polis yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada ilk belirlemelere göre 12 polis yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kastamonu Polis Trafik Kazası
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