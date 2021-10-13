Türk Yıldızları İstanbul semalarında
Milli Savuma Bakanlığınca (MSB), Türk Yıldızları'nın İstanbul semalarındaki uçuşunun 360 derece açıyla çekilmiş videosu paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Türk Yıldızları'nın İstanbul semalarındaki uçuşunun 360 derece açıyla çekilmiş görüntülerini paylaştı.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk pilotlarının cesaret ve yeteneğinin simgesi, Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın İstanbul semalarındaki nefes kesici gösteri uçuşunu 360 derece açıyla izlemek ister misiniz?" denildi.
https://www.youtube.com/watch?v=5P61RxXZ_ME
Türk Yıldızları'nın kokpitinden 360 derece açıyla çekilen videoya MSB'nin resmi YouTube sayfasından ulaşılabiliyor.
Kahraman Türk pilotlarının cesaret ve yeteneğinin simgesi, Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi @TurkYildizlari'nın İstanbul semalarındaki nefes kesici gösteri uçuşunu 360 derece açıyla izlemek ister misiniz?— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2021
https://t.co/Qy9LKCPdUG
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