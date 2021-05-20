Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Çayı Temizlik ekibi, günlük temizliklerini yapmak için suya açıldı. Ekipler, Orhangazi Mahallesi mevkiinde büyük bir poşet buldu. Poşeti kontrol eden ekipler, pitbull cinsi köpekle karşılaştı.

İhbar üzerine gelen Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri sudan çıkarılan köpek üzerinde inceleme yaptı.

Bir poşetin içerisine taş konularak çaya atılan köpek, Odunpazarı Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne götürüldü.

Yüzünde yaralar bulunan köpeğin gerekli incelemelerinin ardından ilaçlanarak gömüleceği kaydedildi.

Hayvan Koruma Kanunu’na göre bakılması yasaklı cinsler arasında bulunan köpeği, çaya atan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.