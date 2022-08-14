Avcılar Emniyet Güven timleri Ambarlı Mahallesi İzci Sokak'ta denetim yaparken Miraç Kılıç'ı durdurdu.

Kontrolleri yapılmak istenen Kılıç, elindeki çantayı atarak sahile doğru kaçmaya başladı. Kayalıklardaki kovalamaca sırasında yakalanacağını anlayan Kılıç, bir anda denize atladı.

Polisin karadan yaptığı çağrıları aldırmayan Kılıç, yüzmeye başladı.

Sevk edilen deniz polisi, yaklaşık 2 kilometre açıkta Kılıç'ın yanına yaklaştı. Şüpheli, teknede bulunan müzakereci polisin tüm çabalarına rağmen sudan çıkmaya yanaşmadı.

'Kurbağa adam' botu ile yakalandı

Atılan can simidini de kabul etmeyen Kılıç için 'kurbağa adam' botu istendi. Getirilen bot ile yakalanarak denizden çıkarıldı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12,5 yıl hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi.