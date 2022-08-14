Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Edirne istikametinde Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri iş başındaydı.

Önce 3 şerit ulaşıma kapatıldı, gece yarısı sağdaki iki şeritte çalışma başladı. Ulaşım en sol şeritten kontrollü olarak sağlanırken iki şeridin asfaltı kazıldı, yeni asfalt serildi.

Sabah 5'te iki şeride asfalt serme işlemi tamamlandı. Asfaltın soğuması beklenirken yandaki bir şerit daha ulaşıma açıldı.

Şerit çizgilerinin çizilmesiyle çalışma sonlandı. Saat 10.00 itibarıyla Edirne istikametindeki 4 şeridin tamamı ulaşıma açıldı.

Bakan Karaismailoğlu da FSM Köprüsü'ndeydi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün Edirne istikametinde gece başlatılan asfalt bakım çalışmalarını incelemişti.