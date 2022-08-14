Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 08:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da taksilere denetim
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Taksim'de yapılan ticari taksi denetiminde kurallara uymayan ve evrakları eksik olan taksicilere ceza yazıldı. Denetimde trafikten men edilen taksiler çekici ile emniyet otoparkına götürüldü.
İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim’de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimde, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi. Denetimlerde evrakları eksik olan ve kuralları uymadığı tespit edilen taksicilere ceza kesildi.
Evrakları eksik olan bazı taksiler ise çekici ile emniyet otoparkına götürüldü.
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