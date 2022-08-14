İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim’de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi. Denetimlerde evrakları eksik olan ve kuralları uymadığı tespit edilen taksicilere ceza kesildi.

Evrakları eksik olan bazı taksiler ise çekici ile emniyet otoparkına götürüldü.